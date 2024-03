Mondiali sci di velocità: il braidese Elia Brizio sfiora il podio tra gli Juniores S2

A Vars, in Francia, si sono disputati i Campionati Mondiali di sci di velocità.

In Italia ha fatto ovviamente notizia l’atleta verbanese Valentina Greggio, che ha vinto il suo quarto titolo mondiale toccando la velocità di 226,429 Km orari. Ma per il Comitato FISI Alpi Occidentali la soddisfazione è arrivata grazie alla prestazione di un giovane braidese, Elia Brizio, tesserato per il Cuneo Ski Team, giunto quarto nella categoria S2 Junior maschile.

Elia si allena solitamente ad Artesina e, grazie alla velocità di 168,721 Km orari, è arrivato a soli 520 metri orari dalla medaglia di bronzo, che ha premiato il francese Alexis Forquet del Club L’Avalanche Bareges e a 720 metri orari dal secondo posto, conquistato dall’altro transalpino Matias Labit dello Ski Club Gavarnie.

Il titolo mondiale è stato vinto dallo svedese Victor Persson dell’IFK Grängesberg Alpinaklubb, con la velocità di 174,06 km orari.La classifica della gara della categoria S2 maschile dei Mondiali di sci di velocità a Vars