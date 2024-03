Pole dance: la caragliese Anna Risso vola al campionato nazionale

Domenica 24 marzo Anna Risso, caragliese di 9 anni, si imposta ai regionali del Piemonte di pole dance: per lei si aprono le porte del campionato Nazionale, in programma a giugno a Roma.

Insieme ad Anna Risso la cuneese Carola Ginevra Olocco, cuneese già sul podio a ottobre in Coppa Italia.

Entrambe le atlete sono allenate da Valentina Viale, vice campionessa del mondo di pole sport e di molte gare internazionali: " Sono molto emozionata per questo grande successo delle mie ragazze perché voleranno sempre più in alto! E sono super fiera per Anna perché oltre ad essere una mia atleta è anche mia figlia"