Tennis: atleti VTT in evidenza nel campionato regionale a squadre misto, nel kinder brilla Lorenzo America

Gli allievi della VTT di Lagnasco continuano a crescere nel nome dei tennis e dello sport, abbinando alle prestazioni tecniche i sani momenti aggregativi che la struttura diretta dai dirigenti Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia mette sempre in primo piano.

Nel fine settimana appena concluso non sono mancati i motivi di soddisfazione con i giovani del centro.

Lorenzo America ha vinto la tappa del Kinder joy of moving, circuito inventato ormai molte stagioni fa dall’ex professionista Rita Grande. Lo ha fatto sui campi del Poggio Agrisport di Poirino, nella categoria under 9 e si è qualificato anche per quella under 10 dove ha centrato due successi. Un giocatore che ha mosso i primi passi tennistici alla VTT di Lagnasco e da sempre parte del progetto che ha anche nel doposcuola, con tanto di servizio navette, uno dei suoi punti cardine dell’attività con i più piccoli. La vittoria gli è valsa la qualificazione per il Master nazionale che andrà in scena a Roma a fine luglio.

Sui terreni di gioco della VTT, invece, spazio al campionato promozionale e regionale a squadre misto che ha visto andare a segno i portacolori locali nella categoria Super Orange. Della partita lo stesso Lorenzo America, Giovanni Ferrato, Edoardo Pallo, Samuel De Maio e Marta Bruna. La formazione era capitanata dal maestro Daniil Testa.

Come sempre organizzazione partecipe all’evento con i ragazzi dell’agonistica in prima linea ad aiutare e arbitrare le sfide dei più giovani colleghi.

Oltre alla squadra locale in gara c’erano due formazioni della Canottieri Casale, il TC Caselle, il TC Pozzo Strada di Torino, il TC Vercelli e il Dega Vinovo. In materia di “Kinder joy of moving” la struttura ospiterà una tappa del ricco calendario dal 1 al 9 giugno prossimi.