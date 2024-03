Volley femminile: il punto sul settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo

Settimana no per i gruppi del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo, dalla quale si può solo risalire per fare meglio e tornare a essere incisivi: la Serie C cede contro l’AF Volley e rimane ferma a quota 17 punti; l’Under 14 si vede sfilare di mano la vittoria finale proprio sul rotto della cuffia; l’Under 13, complice qualche infortunio, subisce una battuta d’arresto.

La Serie C dei Coach Giordanetto-Guerriero affronta le veterane dell’AF Volley, in una sfida complicata in trasferta a San Mauro Torinese. Dopo due parziali in cui le cuneesi hanno faticato a macinare punti, le atlete biancorosse sembrano ridestarsi e giocano il 3° set con grinta e potenza, riuscendo a destabilizzare il ritmo avversario. Punto dopo punto riescono a portarsi in vantaggio, ma non sfruttano fino in fondo l’opportunità permettendo alle torinesi di capovolgere la situazione a loro favore. La prossima partita, che si giocherà dopo la pausa pasquale, sarà decisiva per guadagnare qualche punto. Le avversarie saranno le atlete del Sara Omegna Pallavolo, attualmente in 9° posizione in classifica. L’appuntamento è per sabato 6 aprile, ore 19:00, presso la palestra Ex Media 4 di Cuneo.

[AFVolley vs Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-11 / 25-14 / 25-22)]

Scivolone per l’Under 14, che cede alle avversarie (ben conosciute) del Bam Morozzo. Nonostante un vantaggio di 2 parziali a 0, le cuneesi perdono la concentrazione, soprattutto nel 3° parziale; il 4° set sembra essere a favore delle biancorosse, che si godono un vantaggio di +5, ma ancora una volta le morozzesi riescono a recuperare e trascinare le padrone di casa al tie-break. Niente da fare per le ragazze dei Coach Guerriero-Peano, che cedono anche l’ultimo parziale alle atlete di Coach Macagno. Una sconfitta che deve servire da sprone per le partite a venire: nel weekend di Pasqua le gattine disputeranno il Torneo della Ceramica, organizzato dalla Lpm Pallavolo Mondovì; sabato 6 aprile, invece, scenderanno in campo in casa del Monvi Bam Lpm Verde, ore 16:00 presso la Palestra Comunale di Vicoforte.

[LabTravel Honda Cuneo vs Bam Morozzo 2-3 (25-12 / 25-23 / 9-25 / 23-25 / 10-15)]

L’Under 13 dei Coach Schiffer non riesce nell’impresa di replicare il 3-0 dello scorso girone contro la formazione del Libellula Volley che, agguerrita, ribalta la situazione e il risultato a proprio vantaggio. Le cuneesi lottano nei primi due parziali, ma le avversarie non demordono e mettono la freccia, aggiudicandosi 3 punti importanti per la classifica del Tabellone 8°/16° posto. Anche l’Under 13 prenderà parte al Torneo della Ceramica di Mondovì, contendendosi il primo posto con squadre ben avviate e di grande tecnica, contro cui sarà necessario mettere in campo tutto quanto imparato fino ad oggi.

[LabTravel Honda Cuneo vs Libellula Volley 0-3]

Le piccolissime dell’Under 12 non riescono a macinare gioco nella sfida contro Lpm Bam Rossa, una formazione già evoluta che non lascia scampo alle cuneesi. Le Smart Coach Marro e Zaccaro spronano le giovani biancorosse, ma nulla possono contro le monregalesi, che si dimostrano combattive e ben preparate. Anche per le piccole pallavoliste in erba è in arrivo il Torneo della Ceramica, il loro primo evento sportivo: l’emozione sarà tanta, ma è necessario sfruttare questa occasione per acquisire nuove competenze e aumentare l’esperienza in campo.

[LabTravel Honda Cuneo vs Lpm Bam Rossa 0-3 (6-25 / 7-25 / 4-25)]

Ecco gli appuntamenti per la prima giornata di gare del Torneo della Ceramica, che si disputerà venerdì 30 e sabato 31 marzo, in varie palestre della provincia cuneese:

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟔

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

MONVI BAM LPM BIANCA vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs SANTA SABINA B

𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟏𝟓

VE.LA VOLLEY vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐫𝐨𝐳𝐳𝐨 "𝟐" (Via Aldo Viglione 5 – 12040 MOROZZO)

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟒 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

LILLIPUT 10 vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs PALLAVOLO MONTALTO DORA

𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟏𝟓

MAZZUCCHELLI SANREMO vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐏𝐎𝐋𝐎 𝐒𝐂𝐎𝐋𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐎𝐕𝐈' (Piazza d’Armi 5 – MONDOVÌ)

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟑

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs PGS JOLLY CASTAGNOLE

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟒𝟓

NEW VOLLEY VALBORMIDA vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎

BALAMUNT vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐚 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝟐 (Via Circonvallazione Vigne 1 - Via Trinità 12, CARRÙ)

𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝟏𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs MONVI BAM LPM BIANCA

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

LILLIPUT 12 vs LAB TRAVEL HONDA CUNEO

𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟏𝟓

LAB TRAVEL HONDA CUNEO vs IMPERIA VOLLEY

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐧𝐨 "𝟏" (Via dello Sport – PEVERAGNO)