Scatole porta pizza: quali sono le migliori per l’asporto

Le scatole porta pizza rappresentano uno degli elementi chiave per qualsiasi ristorante o pizzeria che offre il servizio d'asporto. Non sono solo contenitori pratici per trasportare la pizza a casa o in ufficio, ma sono anche un'estensione del brand e dell'esperienza offerta.

Navigare tra le molteplici opzioni disponibili sul mercato può essere un compito arduo, ma con una guida appropriata è possibile individuare le migliori scatole porta pizza che soddisfano le esigenze di ogni esercizio commerciale.

Caratteristiche da considerare nella scelta

Prima di immergerci nelle varie opzioni disponibili sul mercato delle scatole porta pizza, è importante comprendere le caratteristiche chiave che rendono un contenitore ideale per il trasporto della pizza

● Isolamento termico: le migliori scatole porta pizza sono quelle che mantengono la temperatura del cibo, garantendo che la pizza sia ancora calda alla consegna.

● Resistenza e robustezza: le scatole devono essere abbastanza robuste da proteggere la pizza durante il trasporto, capaci di resistere a eventuali urti o pressioni senza compromettere l'integrità del contenuto.

● Materiali sicuri e sostenibili: è essenziale optare per scatole realizzate con materiali sicuri per gli alimenti, inoltre, sempre più consumatori sono sensibili all'impatto ambientale, quindi scegliere materiali sostenibili rappresenta un vantaggio.

● Design funzionale: un design pratico e funzionale facilita il trasporto e l'apertura delle scatole, migliorando l'esperienza complessiva del cliente.

● Personalizzazione: le scatole porta pizza offrono un'opportunità per promuovere il brand, personalizzando le scatole con il logo o il nome del ristorante si può contribuire alla visibilità del marchio.

Le migliori opzioni sul mercato

Esistono tanti tipi di scatole porta pizza, possono cambiare le dimensioni, la praticità di assemblamento, ma devono essere sempre corredate da una dichiarazione di conformità MOCA (Materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti).

● Scatole in cartone ondulato: molte pizzerie scelgono questa soluzione, perché vantano un buon isolamento termico e sono robuste abbastanza da proteggere la pizza durante il trasporto. Inoltre, sono spesso realizzate con materiali riciclabili, soddisfacendo le esigenze di sostenibilità. Molte aziende offrono servizi di personalizzazione, consentendo ai ristoranti di stampare il proprio logo sulle scatole.

● Scatole in polistirolo espanso: sono conosciute per le loro eccellenti proprietà isolanti. Mantengono la temperatura del cibo per un periodo prolungato, assicurando che la pizza arrivi calda anche se il tragitto di consegna è lungo. L’unica nota negativa è che il polistirolo espanso non è il materiale più ecologico, quindi potrebbe non essere la scelta migliore per le aziende orientate alla sostenibilità.

● Scatole in carta kraft: sono apprezzate per la loro resistenza e la loro estetica naturale. Vengono realizzate con materiali biodegradabili e riciclabili, rappresentano infatti una scelta ecologica per i ristoranti che cercano di ridurre l'impatto ambientale. Inoltre, la carta kraft si presta bene alla personalizzazione.

● Scatole in PLA (Acido Polilattico): sono realizzate con un biopolimero derivato da risorse rinnovabili come mais o canna da zucchero. Sono biodegradabili e compostabili, offrendo una soluzione ecologica per l'asporto. A differenza di altri tipi di scatole, quelle in PLA potrebbero essere leggermente meno resistenti.

● Scatole in alluminio: offrono un'eccellente resistenza e isolamento termico, sono ideali per pizze con condimenti particolarmente pesanti, in quanto proteggono efficacemente il cibo durante il trasporto. Anche in questo caso la nota negativa è che l'alluminio non è biodegradabile e può richiedere più energia per essere prodotto rispetto ad altre opzioni.

Perché scegliere le scatole porta pizza di carta?

In Italia la pizza è uno dei cibi più amati, esistono tantissime pizzerie in tutto il territorio e, data la competitività del mercato, è necessario garantire un ottimo servizio. Le scatole porta pizza sono un elemento, perché sono appunto essenziali per il trasporto del cibo dalla sede del locale al domicilio del cliente. Scegliere la migliore soluzione dipende dalle esigenze specifiche del ristorante, bisogna fare caso a caratteristiche come l’isolamento termico, la resistenza del materiale, la sostenibilità e la personalizzazione. Le opzioni sul mercato variano dai tradizionali contenitori in cartone alle soluzioni più innovative e sostenibili come la carta kraft e il PLA. Indipendentemente dalla scelta, investire in scatole porta pizza di qualità e personalizzate con il proprio logo non solo migliora l'esperienza del cliente, ma contribuisce anche alla promozione del brand e alla sostenibilità ambientale.