Sinner e i soccorsi allo spettatore, malore durante match

(Adnkronos) - Jannik Sinner e il malore dello spettatore a Miami. L'azzurro, impegnato negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 contro l'australiano Chris O'Connell, sul 2-0 nel secondo set si prodiga per contribuire ai soccorsi ad uno spettatore che accusa un malore. Dalle tribune arrivano grida di allarme, il gioco si ferma e il 22enne altoatesino interviene per portare asciugamano, acqua e ghiaccio. Risolta l'emergenza, si torna a giocare.

Nel match, spazio anche per un momento decisamente più leggero. Nel tentativo di rispondere ad un servizio dell'avversario, Sinner stecca una palla che finisce verso gli spalti e colpisce il fisioterapista Giacomo Naldi proprio in una zona particolarmente sensibile: c'è spazio per le risate nel box di Jannik.