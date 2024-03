(Adnkronos) - Jannik Sinner in campo con Alfie Hewett, numero 1 del tennis in carrozzina. L'azzurro, impegnato nell'Atp Masters 1000 di Miami, si cimenta in qualche scambio con la stella del wheelchair tennis. Hewett, 27 anni, in carriera ha vinto 8 titoli dello Slam in singolare e 19 in doppio.