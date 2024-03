Tanti appuntamenti a Limone Piemonte nelle festività pasquali

In occasione delle festività pasquali, da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile la Biblioteca civica di Limone Piemonte organizza una serie di attività per bambini e famiglie.

Si parte sabato 30 marzo alle 17 con un incontro con Don Romano Fiandra e Bernardo Fiandrino, due degli autori del vocabolario limonese. Durante l'appuntamento sarà anche presentato il corso di limonese, di cui verranno fornite date ed orari.

Domenica 31 marzo alle 16 ci sarà un laboratorio creativo di decorazione delle uova rivolto ai bambini dai 3 anni in su. Durante il pomeriggio i piccoli partecipanti potranno dipingere i simboli pasquali per eccellenza, che diventeranno i protagonisti della caccia alle uova del giorno successivo.

Lunedì 1° aprile i bambini accompagnati dai genitori si cimenteranno in una vera e propria caccia al tesoro in chiave pasquale in biblioteca e in luoghi adiacenti, andando alla ricerca delle uova nascoste.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite o via mail al seguente indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.