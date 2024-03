Dove il mondo del vino si fa sostenibile: in Langa arriva il progetto "L'Anello (Mon)forte

Agire per contrastare il cambiamento climatico, rispettare l’ambiente e tutelare il futuro del Pianeta, e farlo promuovendo la cultura della rigenerazione degli scarti, organici e non, della filiera vitivinicola, per poi immetterli nuovamente nella stessa in un’ottica di economia circolare. Questo, nel rispetto della tradizione contadina del “non sprecare nulla”.

L'ambizioso obiettivo è de L'Anello Forte, l’associazione fondata nel 2021 da un gruppo di donne-imprenditrici, legate al mondo del vino - nel Comune di Monforte d’Alba. Attualmente, conta 13 socie.

L’associazione, in collaborazione con docenti universitari, tecnici qualificati ed aziende leader nel settore ambientale, ha affrontato la complessità dell’economia circolare legata al vino effettuando analisi economiche, geografiche, morfologiche e culturali del territorio e individuando aree di opportunità e sviluppo: le criticità maggiori sono legate alla presenza di alcuni rifiuti non riciclabili, attualmente destinati allo smaltimento in discarica. In particolare, il progetto proposto dall’associazione presta particolare attenzione ai rifiuti costituiti da liner di scarto post etichettatura non riciclabili con la carta comune.