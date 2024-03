Il Consiglio provinciale itinerante fa tappa a Scarnafigi giovedì 28 marzo alle ore 16,45 nella Sala consigliare del municipio. Otto i punti all’ordine del giorno.

Oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, si parlerà di una variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026, della proroga di due anni per il Piano provinciale per il controllo del ghiro (glis glis) e del Piano provinciale per il controllo della nutria (myocastor coypus) per i prossimi quattro anni. In approvazione anche lo schema di convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), il comune di Cavallermaggiore e la Provincia di Cuneo per la soppressione del passaggio a livello posto al km 31,117 della linea ferroviaria Torino-San Giuseppe di Cairo nel comune di Cavallermaggiore mediante la realizzazione di un cavalcavia stradale, due rotatorie e l’adeguamento della viabilità esistente.

I lavori proseguiranno con l’approvazione dello schema di accordo tra la Provincia di Cuneo ed il comune di Corneliano d’Alba per la gestione e la manutenzione della rotatoria lungo la provinciale 929 in località Mombelli, l’approvazione del manuale di gestione e conservazione documentale della Provincia di Cuneo e l’approvazione dello schema di statuto e adesione all’Associazione Tra.i.l. Cuneo (trasporti infrastrutture logistica).