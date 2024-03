Criticità causate dalla neve, il sindaco di Valdieri: "Contributi straordinari dalla regione per i territori montani"

Dopo le abbondanti nevicate della scorsa notte, sono stati diversi gli interventi in Granda per fronteggiare smottamenti, alberi caduti e ripristino della viabilità.

"È questo il periodo in cui si verificano estemporanee precipitazioni nevose e forti piogge che causano improvvise cadute di alberi e rami sui bordi delle strade comunali e provinciali.- scrive il sindaco di Valdieri Guido Giordana - "Quando si verificano questi fatti è indispensabile il sollecito intervento del Comune e della Provincia per lo sgombero di materiali e la riparazione di opere danneggiate, soprattutto per ragioni di sicurezza per le persone e veicoli. I suddetti interventi che riguardano gli Enti locali dovrebbero riscontrare l'interesse della Regione con contributi finanziari straordinari sul territorio. È questo l' appello dei Sindaci dei Comuni di montagna".