Dopo le copiose nevicate sale il rischio valanghe. Allerta gialla anche per domani

Dopo le ultime ore segnate dalle copiose nevicate e piogge, come anticipato dall'allerta gialla emanata nei giorni scorsi dal bollettino di Arpa Piemonte, anche per la giornata di domani 28 marzo viene confermata l'allerta gialla per valanghe.

L'allerta gialla per valanghe interesserà il Piemonte settentrionale e meridionale, in particolare il Cuneese e le sue valli: Varaita, Maira, Stura e Tanaro. Sono previste precipitazioni deboli sparse sulla fascia montana e pedemontana alpina, localmente moderate a carattere di rovescio sull'appennino, in temporaneo esaurimento domani pomeriggio. Sui rilievi meridionali, inoltre, ci saranno rinforzi di vento.