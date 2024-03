La "GraNiella" di Niella Tanaro protagonista a Neive

Negli scorsi giorni, presso la Scuola dell'Arte Bianca di Neive, si è tenuto un incontro con gli Istituti Alberghieri piemontesi, dedicato alla valorizzazione della sostenibilità in campo alimentare con il progetto "La salute in tavola 2".

Tra i partecipanti anche una delegazione di Niella Tanaro, rappresentata dal presidente della Pro Loco Emanuele Rovella, che da alcuni anni sta portando avanti la valorizzazione e il recupero dei grani antichi e la valorizzazione di prodotti preparati con la farina "GraNiella".

Proprio nel corso dell'evento sono stati proposti prodotti, realizzati dagli studenti dell'istituto, a base di farina niellese, un successo sia per la storia che per le qualità sensoriali e per il reperimento di materie prime a chilometro zero.