Matteo Gagliasso (Lega Salvini Piemonte) al lancio della riapertura della Cuneo-Saluzzo-Savigliano

“La linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano diventerà operativa il 1° mentre, per la Ceva-Ormea, occorre attendere il 2028 per riattivare il servizio ferroviario su linee attualmente sospese, grazie all'offerta presentata dalla Longitude a fine dell’anno scorso, alla quale la Regione aveva risposto positivamente” ha comunicato il consigliere regionale della Lega, Matteo Gagliasso, vicepresidente della Commissione Ambiente.



“Abbiamo definito un programma di interventi infrastrutturali necessari per la riattivazione delle linee. Una necessità che il territorio aveva espresso e che oggi diventa un cronoprogramma, con che segnerà la ripresa delle corse lungo la Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Tre anni più tardi, dal 2028, il ritorno dei treni anche sulla Ceva-Ormea.

Il programma di riaperture delle ferrovie cuneesi è stato definito insieme a Rete Ferroviaria Italiana, all’Agenzia Mobilità Piemontese e a Longitude Holding. Ai sindaci relativamente alla ripartenza della Cuneo-Savigliano è stata presentata una prima tranche di lavori per 5 milioni di euro, cui seguirà un secondo corpo di investimenti per 35 milioni, senza interruzioni del servizio. Per quanto riguarda la Ceva-Ormea, sono necessari 30 milioni di euro per riportare in funzione la linea, la cui ripartenza è prevista nel 2028 e che riporterà il cuneese al centro della mobilità piemontese” ha concluso il consigliere regionale di Savigliano, Matteo Gagliasso.