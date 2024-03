"Perché non recuperare l'antica via del Cerrone a Villavecchia?"

Forse non molti sanno che Villavecchia, la parte alta e più antica del Comune di Villanova Mondovì, nell'antichità era circondata da mura.

Una storia lontana, che rischia di essere dimenticata, è stata raccontata in un breve e interessante video dal villanovese Paolo Ambrogio che, oltre a spiegare dove si trovava il camminamento di guardia, indica anche un punto ove partiva l'antica "via del Cerrone", strada che oggi non esiste più nella toponomastica del paese.

GUARDA IL VIDEO

"Oltre al cancello che c’è oggi - spiega - la strada proseguiva, si chiamava via del Cerrone, toponimo usato ancora fino all’800. Molti pensano che questa porzione di strada sia proprietà della casa adiacente, in realtà nojn è così. Si tratta del percorso che congiungeva la sottostante porta del Fango sia con il castello che con porta Santa Caterina. Oltre la cancellata la strada prosegue e oggi è inglobata nei giardini proprietà delle Suore Missionarie. Nel tratto iniziale vi erano due archi che oggi si stanno sgretolando. Il mio rammarico è, oltre a quello della sicurezza, essendo in parte comproprietario della casa che insiste su questo terreno, ma soprattutto per la perdita di un manufatto antico. Recuperare via del Cerrone sarebbe importante per valorizzare Villavecchia, contestualmente a una cartellonistica adeguata. La strada non è privata, è comunale. In vent'anni di segnalazioni nulla si è mosso, ora spero che qualcosa possa cambiare".