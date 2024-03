Rimozione alberi caduti e messa in sicurezza di alcune strade, la squadra AIB di Peveragno al lavoro

Questa mattina (27 marzo), in seguito alle nevicate che hanno interessato buona parte della Granda, la Squadra Anti incendi boschivi e Protezione civile di Peveragno, su richiesta dell’Amministrazione comunale, è intervenuta per rimuovere alcune piante cadute sotto il peso della coltre nevosa.

Gli operatori della squadra di Protezione civile peveragnese, sotto la guida del caposquadra Maurizio Mandrile, hanno tagliato gli alberi che rendevano non praticabile la strada che da località Pradeboni conduce in località Meschie. Hanno preso parte alle operazioni due operatori con un mezzo. L’intervento è stato determinante, oltre che per ripristinare la transitabilità della strada, anche per permettere ai mezzi del servizio sgombero neve di poter riprendere regolarmente il servizio di pulizia della strada. Presente anche un equipaggio della locale squadra di Protezione Civile dell’Associazione nazionale Alpini.