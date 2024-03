E' morta Maria Cristina Fossato, prof di arte nei Licei di Cuneo

"La professoressa Maria Cristina Fossato, docente di Disegno e storia dell’arte, è deceduta nella giornata del 26 marzo. Le esequie si terranno giovedì 28 marzo alle ore 15 nella chiesa di Sant’Antonino Martire di Entracque.

La nostra scuola perde un’insegnante di grandi doti umane oltre che professionali. Dopo aver insegnato in vari istituti e con incarichi annuali al nostro Liceo, dal 2020 era stata trasferita, come aveva desiderato, in via definitiva nel nostro istituto. Stimata da tutti per il suo garbo e la sua generosità, erano in particolare i suoi studenti ad apprezzarla per la cura e l’attenzione costantemente rivolta nei loro confronti. Il ricordo della sua passione educativa e del suo stile misurato rimarrà per sempre in tutti noi.

Il Liceo partecipa al dolore dei familiari, cui esprime sentite condoglianze per la perdita della loro congiunta".