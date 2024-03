La nuova Audi Q8 elettrica debutta All’aeroporto di Cuneo

All’Aeroporto di Cuneo, l’agibilità aeroportuale prende una nuova direzione, quella della sostenibilità, con l'arrivo, in dotazione temporanea, della modernissima vettura Audi Q8 elettrica. Questa partnership innovativa tra Audi Zentrum Cuneo e Cuneo Airport sottolinea l'impegno comune verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica, offrendo una mobilità efficiente e a emissioni zero per soddisfare le esigenze delle operazioni aeroportuali.

La nuova era della mobilità sostenibile atterra all’Aeroporto di Cuneo grazie a questo veicolo di ultima generazione, 100% elettrico e silenzioso, vestito con la livrea aeroportuale per la durata della dotazione.

La partnership tra la filiale cuneese di Audi Zentrum e Cuneo Airport non si ferma qui: nel corso del 2024, le due realtà collaboreranno per eventi speciali e altre iniziative, mirando a migliorare l'esperienza complessiva presso l'Aeroporto di Cuneo.

“Con un’autonomia fino a 582 chilometri e una potenza di ricarica maggiore, Audi Q8 e-tron accelera il futuro e dà una nuova forma al progresso evolutivo del marchio Audi", ha dichiarato Alberto Colombo, direttore commerciale del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, presieduto da Dindo Capello, pilota ufficiale Audi per 19 anni e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans che comprende le Concessionarie Audi Ufficiali di Cuneo, Alba, Asti e Alessandria. "Audi Q8 e-tron è il SUV 100% elettrico che rappresenta un passo avanti cruciale nella mobilità BEV (Battery Electric Vehicle), e il nostro Gruppo è orgoglioso di far parte di questo cambiamento insieme a Cuneo Airport".

Andrea Gastaldi, Coordinatore Flotte del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, ha aggiunto: “Siamo lieti di questa partnership che sottolinea il nostro impegno verso la mobilità sostenibile e l'innovazione. Audi Q8 e-tron rappresenta il futuro della guida e siamo fieri di offrire questa soluzione all'Aeroporto di Cuneo, in aggiunta al servizio Business Fleet Specialist, per contribuire alla riduzione delle emissioni e promuovere uno stile di vita più efficiente e sostenibile'."

L'Aeroporto di Cuneo è altrettanto entusiasta di questa collaborazione. "Siamo lieti di accogliere Audi Zentrum Cuneo come nostro partner", ha affermato Anna Milanese, Executive Vice President dell'Aeroporto di Cuneo. "Questa collaborazione segna un passo avanti significativo nella nostra missione di diventare un punto di riferimento per il territorio, rinforzando la collaborazione con le realtà locali con l’obiettivo di creare utili sinergie, oltre ad offrire servizi di alta qualità e migliorare costantemente l'esperienza dei nostri passeggeri”.