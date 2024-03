Le migliori criptovalute da comprare ora con il potenziale più alto per aprile

Nel dinamico mondo delle criptovalute, aprile si prospetta come un mese di opportunità ed interessanti rendimenti per gli investitori. Con il Bitcoin che si posiziona al di sopra dei 70.000 dollari e le principali altcoin che si riprendono dalla correzione del mercato avvenuta nella seconda parte del mese, l'interesse verso il settore è palpabile.

In questo articolo, esamineremo attentamente le criptovalute più promettenti che offrono un elevato potenziale di rendimento per il mese di aprile. Ognuna di queste verrà analizzata nel dettaglio, spiegando perché potrebbero essere tra le migliori altcoin in cui investire nel prossimo mese.

Dogecoin20 (DOGE20)

Dogecoin20 ha guadagnato rapidamente importanza nel mondo delle criptovalute, generando un notevole interesse da parte degli investitori. Con una prevendita che ha raccolto oltre 10 milioni di dollari in pochi giorni dal suo lancio, il progetto ha catturato l'attenzione degli investitori desiderosi di partecipare alla frenesia delle meme coin.

Con un totale di 140 miliardi di token DOGE20 in circolazione, di cui solo 35 miliardi disponibili durante la prevendita, gli early investor si sono garantiti un ingresso nel progetto a prezzi agevolati.

L'allocazione del 10% dell'offerta totale di token per la fornitura di liquidità su Uniswap è un passo significativo per garantire una transizione agevole nel mercato e favorire un ambiente di trading efficiente.

Inoltre, il protocollo di staking offerto dal progetto permette agli investitori di generare reddito passivo attraverso smart contract sulla blockchain di Ethereum, con previsioni di rendimento superiori al 100% all'anno per i primi ad aderire.

5th Scape (5SCAPE)

5th Scape è un progetto ambizioso che mira a creare un ecosistema completo di Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata (AR), con un focus su giochi, hardware e animazioni VR. Offre esperienze immersive compatibili con headset popolari come Oculus Rift e Meta Quest 3, con giochi 3D coinvolgenti come MMA 3D e Soccer 3D.

Presenta anche soluzioni hardware innovative come il visore VR Ultra e la sedia SwiftScape VR, progettati per migliorare l'esperienza VR con funzionalità come visuali ad alta risoluzione e tracciamento del movimento preciso.

Il token nativo 5SCAPE funge da valuta universale all'interno dell'ecosistema, consentendo interazioni tra giochi, hardware e mercato degli sviluppatori, con possibilità di stake, guadagni e partecipazione alla comunità. La presale dei token ha già raccolto oltre 2,5 milioni di dollari, con l'obiettivo di raccoglierne fino a 15 milioni.

eTukTuk (TUK)

eTukTuk è un progetto che mira a fornire soluzioni di trasporto sostenibile attraverso veicoli elettrici alimentati da una piattaforma trasparente e decentralizzata. L'iniziativa si concentra sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico causato dai tradizionali Tuk Tuk a motore a combustione interna attraverso emissioni zero dallo scarico.

Integrando la tecnologia blockchain, eTukTuk assicura trasparenza, sicurezza e responsabilità nei dati di proprietà, utilizzo e manutenzione dei veicoli. La piattaforma consente agli utenti di accedere e prenotare facilmente i viaggi eTukTuk, promuovendo opzioni di trasporto eco-sostenibili nelle aree urbane.

eTukTuk offre anche soluzioni come stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EVSE), veicoli a emissioni zero (ZEVs), power staking e un token di utilità (TUK) per alimentare il suo ecosistema. Attraverso partnership con governi, ONG e comunità locali, eTukTuk mira a trasformare i sistemi di trasporto nei paesi in via di sviluppo, promuovendo la crescita economica e migliorando la sostenibilità ambientale.

Con un'ICO che ha raccolto già 2,5 milioni di dollari, il progetto eTukTuk ha attirato notevole attenzione, capitalizzando sulle crescenti tendenze di investimento eco-sostenibili nello spazio crypto.

Ondo (ONDO)

Ondo è un progetto che mira a democratizzare l'accesso alla finanza di alto livello attraverso la decentralizzazione. I titolari del token ONDO hanno il compito di contribuire a plasmare il futuro di Ondo DAO, garantendo che continui a perseguire la sua missione.

La DAO offre ai titolari di ONDO diritti specifici relativi a Flux Finance, una piattaforma attualmente sotto la governance di Ondo DAO. Questo approccio dà voce ai titolari dei token per il futuro sviluppo e nella governance della piattaforma finanziaria.

Ondo aspira a fornire soluzioni finanziarie accessibili e aperte a tutti, abbattendo le barriere tradizionali e promuovendo l'innovazione nel settore finanziario. Il coinvolgimento dei titolari dei token nell'ecosistema assicura un approccio inclusivo e orientato alla comunità nel perseguire gli obiettivi della piattaforma. Nell’ultimo mese, il token ha fatto registrare un’impennata importante: +80%.