A Ventimiglia l'11 aprile il convegno Vespa velutina, nuove strategie per affrontare l’emergenza

Si terrà l’11 aprile 2024 a Ventimiglia presso il “Museo civico Archeologico Girolamo Rossi - MAR” il convegno “Vespa velutina – Nuove strategie per affrontare l’emergenza”.

Nel corso dell’evento saranno illustrati i risultati del progetto sperimentale finalizzato al contrasto della diffusione della Vespa velutina , che ha permesso di testare positivamente l’efficacia di un metodo basato sulla lotta integrata. Il metodo permette di neutralizzare i nidi della vespa mediante il trattamento singolo di esemplari di vespe, catturate durante l’attività predatoria presso gli alveari. Dopo essere processate in sicurezza e poi rilasciate, le vespe raggiungono nuovamente il loro nido portandolo alla completa neutralizzazione.

La Vespa velutina è un imenottero della famiglia Vespidae, temibile predatore di api originario del Sud-Est asiatico introdotto accidentalmente in Europa nel 2004 a partire dal Sud-Ovest della Francia che si è diffuso rapidamente in Europa. In Italia è presente dal 2012. Il primo individuo adulto era stato catturato in Liguria a Loano. Nel 2013 sono stati rinvenuti i primi nidi, nel ponente ligure e in provincia di Cuneo. Negli ultimi mesi del 2023 ci sono stati i primi ritrovamenti di individui adulti e di un nido in zona Cavoretto a Torino. Tutti casi che stanno destando allarme.

Il progetto è stato condotto dall’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ed è stato finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste .

In apertura del convegno Nicola Pussini introdurrà i partecipanti al mondo della biodiversità, mentre Franco Mutinelli, illustrerà le modalità di diffusione della Vespa velutina in Italia ed Europa.

A seguire Paola Mogliotti presenterà le modalità di svolgimento del progetto, e Laura Bortolotti farà conoscere le attività del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente sulla Vespa velutina.

Infine, Fabrizio Zagni, l’ideatore del metodo di contrasto alla diffusione della Vespa velutina sperimentato con successo nel corso del progetto, spiegherà modalità di funzionamento, illustrerà i risultati dei test, e le possibilità di applicazione e di sviluppo del trattamento su larga scala e in modo automatizzato.

La partecipazione all’evento è gratuita. In presenza sarà possibile seguirlo fino a esaurimento dei posti.

Si potrà partecipare al convegno anche da remoto. Dopo l’iscrizione occorrerà comunicare alla segreteria organizzativa l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare il link per seguire da remoto il convegno.