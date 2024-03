Alba, “Salottini universitari” il 13 aprile al Centro Giovani HZone

Nell’ambito delle attività dedicate all’orientamento e in continuità con il Salone dell’Orientamento Universitario tenutosi a fine gennaio, l’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba organizza i “Salottini Universitari”: una giornata di incontri-scambio tra studenti universitari e ragazzi che presto si immatricoleranno per l’Anno Accademico 2024/2025.

Gli incontri si terranno al Centro Giovani HZone, in piazzale Beausoleil 1, sabato 13 aprile 2024 dalle ore 14:00 alle 18:00.

L’iniziativa ha lo scopo di offrire ai futuri universitari l’occasione di avere risposte a dubbi, curiosità, perplessità che la vita universitaria porta con sé: sono incontri informali per confrontarsi sul mondo dell’università, dalla sua struttura e organizzazione alla gestione della vita quotidiana, una sorta di “Istruzioni per l’uso per la vita universitaria”.

Saranno presenti studenti delle seguenti aree: umanistica/linguistica, ingegneristica/architettura, artistica/design, tecnico/scientifica, sanitaria/educativa, economica/giuridica.

«L’ingresso nel mondo universitario è, per molti ragazzi, la prima occasione di vero distacco dalla famiglia e, per tutti, l’immersione in un ambiente di studio completamente diverso rispetto a quello precedente. È un’esperienza nuova che all’inizio può lasciare disorientati - dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Boffa. Con i salotti universitari vogliamo offrire alle nuove matricole l’opportunità di scambio con studenti universitari che, prima di loro, hanno affrontato piccole problematiche, quelle quotidiane e pratiche, legate al mondo universitario.»

La partecipazione è gratuita e libera.

Per tutta la durata dei “Salottini” sarà presente uno sportello informativo su TOLC e Borse di Studio Edisu.

Per informazioni: Ufficio Informagiovani – via G. Govone, 11 – Alba

Tel. 0173 292348-349 informagiovani@comune.alba.cn.it