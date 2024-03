Prima volta a Cuneo AREPO#2, nuovi autori per la stagione di Interscambi coreografici della Fondazione EgriBiancoDanza. In scena al teatro Toselli sabato 7 aprile

La stagione 2023-24 di Interscambi Coreografici Cuneo, realizzata dalla Fondazione Egri per la Danza, dà appuntamento al pubblico cuneese con uno spettacolo esclusivo dedicato all’eccellenza della creazione coreutica contemporanea.

Dopo la prima assoluta di Torino, il Teatro Toselli ospita per la prima volta a Cuneo AREPO#2 - Nuovi autori per EBD: 7 aprile alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo nato dall'omonimo bando della Fondazione Egri per la Danza, giunto alla seconda edizione e dedicato ai coreografi Over 35.

Un'occasione per presentare in anteprima le creazioni inedite dei due coreografi selezionati, Chiara Frigo e Mario Coccetti, ispirate al tema portante di questa edizione del bando, “Body and Soul”, e messe in scena dai danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza.

Mario Coccetti, coreografo, danzatore e regista, presenterà “Drift”: una danza fisica, forte, tecnica e teatrale che, partendo dal tema della frenesia intesa come stato di irrazionalità capace di cancellare la realtà e il presente, conduce il danzatore a mettere alla prova le personali resistenze fisiche e psicologiche in una tessitura coreografica fatta di gesti, dinamismo, spazialità, possenza e leitmotiv.

La coreografa e performer Chiara Frigo mette invece al centro la propria ricerca sui temi della spiritualità nell’arte con “WANDERN”, coreografia che si inserisce in un percorso artistico personale inaugurato con Himalaya_drumming. In WANDERN, ovvero nel “girovagare”, non c’è alcun punto di arrivo, non si scalano cime, ma si ritrova invece un movimento corale che tenta di avvicinarsi ad una dimensione non solo terrena. Lo spettacolo si interessa inoltre alle partiture musicali di compositori del Novecento, e sarà scandito dalle note di Steve Reich.

“Questo importante appuntamento arriva a valle di un percorso avviato due anni fa dalla Fondazione attraverso il bando AREPO e che testimonia il nostro forte impegno a sostegno della creazione coreutica contemporanea, con l’obiettivo di sviluppare buone pratiche culturali - commenta Raphael Bianco, vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza -. Lo spettacolo permetterà dunque al pubblico di assistere a coreografie originali, nate dallo studio e dalla creatività di due coreografi di grande interesse, di cui abbiamo seguito da vicino il processo creativo, anche grazie al coinvolgimento della nostra compagnia, permettendo uno scambio di valore tra danzatori e coreografi che sarà possibile ritrovare sul palco”.

Al tema dell’audience engagement è inoltre dedicato l’appuntamento de IPuntiDanza - Incontri con la Fondazione Egri, previsto il 2 aprile alle ore 18.00 al Rondò dei Talenti: l’appuntamento, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà l’occasione per approfondire le tematiche delle due coreografie presentate al Teatro Toselli, oltre che del bando AREPO, attraverso uno scambio partecipativo con il pubblico.