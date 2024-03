Marene, Deninotti e Cravero: “Scuola una nostra priorità, con attenzione alla viabilità”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera degli assessori di Marene Alberto Deninotti e Gianluca Cravero.



Nei prossimi mesi Marene sarà chiamata a una scelta importante e per tale motivo è corretto fare luce su un tema fondamentale per il nostro paese. Marene necessita di una nuova scuola con annessa palestra, all’avanguardia, perché sicuramente è attraverso l’istruzione e la sicurezza dei propri giovani che una città investe nel proprio futuro.



Sui tavoli del Comune, da diversi mesi è stato presentato un progetto, che ha riscontrato il nostro parere e voto favorevole in Giunta, seppur con alcune proposte di riesame. Il progetto prevede la costruzione di un edificio moderno, efficiente e propedeutico alla crescita dei nostri cittadini più giovani. A nostro avviso, il progetto in corso, necessita di miglioramenti che andrebbero condivisi con la popolazione al fine di migliorare alcune criticità riguardanti la viabilità e la funzionalità di Piazza Sinaglia.



La costruzione di una nuova scuola è un passo fondamentale per una comunità e, come ogni progetto epocale, necessita di confronto, non solo tra i banchi del Municipio e tra gli eletti, ma anche con tutti i cittadini. Forse, per migliorare e accrescere lo sviluppo e il benessere della Comunità, è necessario che la prossima Amministrazione si confronti e interagisca maggiormente con la popolazione attraverso incontri pubblici aperti ai genitori e alla cittadinanza tutta.



È solo attraverso il dialogo e il confronto che un progetto necessario può diventare un’efficiente realtà.