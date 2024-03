Scambio internazionale con studenti della Repubblica Ceca al Campus Mondovì by CFPCemon

La scorsa settimana il Campus Mondovì by CFPCemon ha aperto le sue porte a una nuova e stimolante opportunità di scambio internazionale, dando il benvenuto a un gruppo di studenti provenienti dalla Repubblica Ceca.

Grazie al programma Erasmus+, quindici giovani accompagnati da tre professori della Základní škola Brno, Tuháčkova 25, hanno varcato i confini nazionali per immergersi in un'esperienza educativa e orientativa

Il sistema scolastico ceco infatti segue il modello anglosassone, per cui le scuole "primarie" corrispondono a grandi linee ai nostri istituti comprensivi (9 classi, dall'età di 6 anni fino ai 15), coprendo in un unico ciclo la formazione generale primaria e secondaria di I grado.

Il gruppo in Erasmus, composto da 15 studenti dell'ultimo anno, si trova quindi nel delicato periodo della scelta. Per loro la collaborazione tra la scuola partner e il team Cfpcemon ha organizzato attività incentrate su:

● lo scambio linguistico e culturale tra giovani studenti di due paesi europei

● l'orientamento alle future scelte scolastiche

● la conoscenza e la tutela del patrimonio naturalistico-paesaggistico locale

Accompagnati dagli insegnanti e da un operatore del CFPCemon, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere (e sperimentare alcuni laboratori) gli indirizzi della formazione obbligatoria superiore in Italia, direttamente raccontata dai docenti e dagli studenti dell'IIS Baruffi Ceva e Ormea, del CFP Ceva e del CFP Mondovì.

Un momento significativo della loro visita è stato il gesto simbolico di piantare, a “quattro mani con una classe del Cfpcemon, due giovani piante da frutto all'interno del campus del CFPCemon. Questo atto,oltre a rappresentare un legame tangibile tra le due comunità, ha rappresentato un po’ una preview della serra didattica che verrà costruita in estate (grazie a un contributo della Fondazione CRC) per complementare le ore di scienze in aula con una formazione outdoor sul tema dell'agricoltura sostenibile.

Oltre alle attività didattiche, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di esplorare il territorio circostante, visitando luoghi emblematici del Monregalese, tra cui il suggestivo Santuario di Vicoforte e la panoramica Torre del Belvedere e sperimentare alcune attività orientative presso il Rondò dei Talenti, secondo il metodo consolidato dalla Fondazione. Infine, hanno visitato la Valle Grana, percorrendo un sentiero tra Monterosso Grana e Pradleves che li ha portati anche alla Cappella di San Rocco.

Questo scambio culturale non solo ha arricchito di prospettive e conoscenze gli studenti (sia quelli in mobilità che quelli italiani con cui hanno interagito) ma ha anche contribuito a rafforzare i legami tra le due comunità. L'iniziativa ha gettato le basi per una futura collaborazione tra le istituzioni coinvolte, con l'obiettivo di promuovere una formazione più inclusiva e interculturale per le giovani menti europee.