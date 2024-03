Calcio Serie D: giovedì si gioca la 33^giornata, Bra-Lavagnese e Fezzanese-Alba

Il girone A di Serie D si appresta a scendere in campo per disputare la 33^giornata: squadre in campo giovedì pomeriggio per il turno prepasquale.

Il Bra riceve la Lavagnese (fischio d'inizio alle 14,30 al Bravi) mentre l'Alba cerca punti salvezza sul campo della Fezzanese (ore 15).

Match clou di giornata è Vado-Chisola; la capolista Alcione Milano ospita la Vogherese.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Lavagnese: Francesco Martini di Valdarno

Albenga-Pinerolo: Ciro Aldi di Lanciano

Alcione-Vogherese: Michele Pasculli di Como

Asti-Derthona: Stefano Calzolari di Albenga

Borgosesia-Gozzano: Lorenzo Massari di Torino

Varese-Sanremese: Loris Graziano di Rossano

Fezzanese-Alba: Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia

Ligorna-Chieri: Tommaso Scuderi di Verona

RG Ticino-Pont Donnaz: Marco Giordano di Matera

Vado-Chisola: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

CLASSIFICA: Alcione* 65, Chisola 60, RG Ticino, Bra 55, Vado, Varese 54, Albenga (-2) 53, Ligorna 52, Asti 51, Sanremese, Fezzanese 39, Lavagnese 38, Derthona 37, Vogherese 36, Gozzano*, Chieri 34, Pinerolo 33, Alba 30, Pont Donnaz 22, Borgosesia 16

*una partita in meno