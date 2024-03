Fioretto a squadre: il Circolo Schermistico Cuneo promosso in B2

Un grande successo per la scherma cuneese. Nel passato fine settimana, tre giovani talenti hanno conquistato il podio nel campionato a squadre di Fioretto maschile, serie C, a Piacenza.

Grazie a questo risultato il Circolo Schermistico Cuneo, dopo anni di assenza, riprende il suo cammino, centrando subito la qualificazione alla categoria B2.

Leonardo Giamello, Thomas Giordano e Giorgio Pellegrino, tutti membri del Circolo, hanno dimostrato abilità, determinazione e gioco di squadra sotto la guida del maestro polacco Grzegorz Supel.

Leonardo e Thomas, entrambi classe 2005, e Giorgio, classe 2006, hanno incassato i complimenti del presidente del club, Beppe Lauria: "È con grande soddisfazione che vediamo i nostri giovani atleti emergere con tale talento e determinazione in una competizione così impegnativa. Il loro successo non solo porta gloria al nostro club, ma rappresenta anche un esempio di eccellenza sportiva per tutta la città. Siamo estremamente fieri di loro”.

La medaglia di bronzo, raggiunta con il risultato di 45-32 nella sfida con la Ginnastica Triestina, è valsa la promozione in B2.

Qualificate anche CH4 Sporting Club di Torino e Senigallia.

Nel Fioretto maschile è da registrare anche l’importante risultato di un “ex” del Club: il cuneese Enrico Lauria, oggi in forza al Club Scherma Ancona, che ha centrato, insieme ai suoi compagni, la massima serie. Una giornata trionfale per la storica società anconetana che dopo la retrocessione dello scorso anno è tornata in serie A1 nel campionato a squadre. Decisivo il secondo posto ottenuto sulle pedane di Piacenza: era necessario arrivare tra le prime tre, ma Lauria e compagni, guidati dal maestro Francesco Archivio, non hanno sbagliato, ottenendo la promozione assieme a Padova e Mogliano.