Patrizia Sciascia dell'Alma Racing chiude il Rally Vigneti Monferrini in ottava posizione assoluta

Si apre positivamente la stagione di Patrizia Sciascia sulle strade della Coppa Rally di Zona 2. Per la portacolori dell’ALMA Racing, per l’occasione navigata da Roberto Longo ed al via su Skoda Fabia RS Rally2 del team Balbosca, un ottimo esordio di venti-ventiquattro sulle strade astigiane.

Si trattava infatti della prima apparizione della pilota sanremese sulle strade di Canelli, sede del Rally Vigneti Monferrini, nonché prima tappa della “neonata” zona 2, che accoglierà quattro gare divise tra il basso Piemonte e la Liguria.

Ottimo l’approccio in gara dell’equipaggio Sciascia – Longo, che dopo un avvio conservativo durante i primi chilometri di gara ed un feeling via via crescente in abitacolo, sono riusciti ad avvicinarsi alle prime posizioni della classifica assoluta, riuscendo a raccogliere un’ottima ottava posizione assoluta finale.

Un risultato che Patrizia commenta così: “Non è stato semplice confrontarsi su queste strade. Il livello degli equipaggi era molto elevato e le prove speciali molto selettive. Abbiamo cercato di migliorarci chilometro dopo chilometro, riuscendo ad avvicinarci ai primi della classe. Ci tengo a ringraziare il mio navigatore Roberto, con il quale ho trovato fin da subito un ottimo feeling ed il team Balbosca, in particolar modo nella persona di Luigi, sempre molto disponibile per ogni mia richiesta. Una prima gara che si chiude positivamente, ora guardiamo al futuro ed ai prossimi impegni di zona”.

Un ringraziamento finale che va poi a tutte le persone che le permettono di essere al via e che supportano quotidianamente questo progetto: “Alle persone menzionate in precedenza, tengo a portare ancora un ringraziamento alla scuderia ALMA Racing, agli amici e naturalmente agli sponsor che ci supportano quotidianamente. In particolar modo vorrei fare una menzione a GIS tecnologie medicali, carlini&Malfatto, Energy Rent Chieri, cocco&drilli, Pirelli ed Hrx”.