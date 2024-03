A Limone Piemonte nasce il nuovo gruppo Folkloristico dell'Abaiya

Nasce il nuovo Gruppo Folkloristico dell' Abaiya di Limone Piemonte e Valle, un’associazione che si prefigge di promuovere la cultura e le tradizioni della valle Vermenagna attraverso la musica popolare ed i balli della nostra tradizione alpina, tramandata dai nostri avi. Ad oggi contiamo diversi partecipanti e soci provenienti dai paesi della Valle, oltre che da altre zone del Piemonte e Liguria.



All'attivo abbiamo diverse partecipazioni in sagre, programmi televisivi e fiere internazionali. Ci prefiggiamo di promuovere e fare conoscere la nostra amata Valle, attraverso la cultura e le tipicità del luogo in cui viviamo, salvaguardando e riscoprendo la nostra identità.



L'associazione vede Manuel Giordano come presidente, Davide Tosello come vice, Sonia Dalmasso come segretaria, Antonella Sesso come direttore artistico e Costanzo Tosello e Giovanni Battista Astegiano come coordinatori dei musicanti.



Chiunque volesse partecipare attivamente, può prendere parte agli incontri di insegnamento e prove di ballo che hanno luogo ogni terzo venerdì del mese presso l’anfiteatro del Liceo sportivo di Limone Piemonte alle ore 21.