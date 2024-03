Dogliani, alla Scuola dell'Infanzia la gradita visita dei Vigili del Fuoco

Lunedì 25 marzo i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo, congiuntamente ai volontari della locale caserma, hanno fatto visita alla Scuola dell'Infanzia di Dogliani.



I bambini del gruppo Arcobaleno, molto incuriositi e partecipi, sono stati coinvolti in semplici attività come primo approccio alla cultura della sicurezza.



I bambini e gli insegnanti ringraziano i VDF che si sono resi disponibili per questa bella iniziativa inserita nel percorso didattico annuale programmato di educazione alla sicurezza.