Turismo, il Piemonte fa i conti con successo e nuove tendenze: c'è chi viaggia solo per stare a letto tutto il giorno

Una volta si pensava che il senso profondo del viaggiare fosse il viaggio stesso. Oggi, invece, c'è chi prepara i bagagli e in valigia - insieme al biglietto - mette solo il pigiama.

L'obiettivo, infatti, è piazzarsi nel letto della camera d'albergo e non muoversi da lì, ingannando mangiando schifezze il tempo non trascorso a dormire.

Si chiama "Destination zzzz" il fenomeno raccontato questa mattina in occasione della Giornata del turismo in Piemonte da Paola Tournour-Viron, giornalista ed esperta di TTG Italia.

Boom di stranieri

E' solo uno, però, degli spunti con cui il territorio regionale dovrà imparare a fare i conti a fronte di una platea di visitatori sempre più ampia, proveniente sempre di più da Paesi stranieri (per la prima volta superano il 50% del totale degli arrivi) e con domande, necessità e bisogni sempre diversi.



Numeri da mettere in vetrina, in ogni caso, quelli che Unioncamere Piemonte (padrona di casa per l'evento ospitato al Circolo dei lettori) ha elaborato per il 2023. Alla presenza dell'assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio, del presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia e dei moltissimi addetti ai lavori e rappresentanti istituzionali.

Le cifre del turismo piemontese 2023

Con un'incidenza sul Pil regionale che sfiora ormai la doppia cifra, il turismo conta il 9,5% delle imprese totali e poco più del 10% degli addetti. E dal 2019 al 2023 le vendite di camere d'albergo (o del mondo extra-alberghiero) sono salite del 4,8%. L'occupazione media delle camere, in tutto il 2023, è stimanta superiore al 50%, dunque più di una sistemazione su due. Ma l'inflazione, nel corso dell'ultimo anno, si è fatta sentire: i prezzi infatti sono aumentati del 21,1%.



Tra coloro che hanno scelto il Piemonte, nel corso del 2023, il 38% sono coppie, il 28% famiglie, il 13% lo ha fatto per lavoro, mentre single e gruppi sono circa l'11% ciascuno.

Sempre più web

Come tutte le imprese, anche quelle del turismo fanno i conti con i bisogni di innovazione: il 46,8% si impegna sull'efficienza energetica, mentre il 22 su nuovi servizi per i clienti. Tra le figure professionali emergenti, c'è lo specialista per le prenotazioni online (canale ormai sempre più diffuso nell'incontro con i clienti) e lo specialista per riempire di contenuti i siti web.



Chi sceglie il Piemonte, infine, lo fa per il patrimonio culturale (30% e più), ma anche per la curiosità di vedere un posto nuovo (15,4). La voglia di contatto con la natura (17), ma pure enogastronomia (14), relax (13) e attività sportive (5,3). In media, la spesa per il viaggio di 271 euro, 59 per l'alloggio e 57 per pasti, biglietti e altre voci di spesa.

Ottima la soddisfazione dei visitatori, che esprimono giudizi da 8,4 su dieci. Unico neo, i trasporti locali.