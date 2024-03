Volley A2M. Cuneo, i playoff partono in salita: Porto Viro fa il colpo in gara-1 e vince 3-0

Partono in salita i playoff per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che cede in soli tre set (21-25/22-25/25-27) alla Delta Group Porto Viro in gara-1 dei Quarti di Finale. davvero una partita perfetta quella giocata dai veneti, che hanno affrontato la serie esattamente come si deve fare per poter avere la meglio di un avversario potenzialmente più forte: aggredendolo.

I ragazzi di Battocchio sono apparsi da subito frastornati da tanta precisione e potenza in attacco, giocando sempre con il freno a mano tirato. Quasi con la paura di sbagliare. A Cuneo è mancato un servizio in grado di mettere in difficoltà la ricezione avversaria, così Garnica con palla in mano quasi sempre perfetta ha potuto smistare il suo gioco a piacimento. Su Sette, per esempio, che ha fatto le pentole ed i coperchi, ma anche l'opposto Barotto che ha sbagliato davvero poco.

Dall'altra parte della rete un Jensen troppo timoroso, con pallonetti improbabili e tante, troppe palle scontate. Meno preciso del solito anche il regista Sottile (la battuta rodigina era terribile, va detto), così il muro avversario è andato a nozze, soprattutto sui centrali piemontesi.

"Abbiamo fatto alcune cose bene, però se vai e hai la foga di tirare dritto per dritto e chiuso non passi - l'analisi di coach Battocchio a fine partita - Noi non siamo quasi mai passati. La partita ce la giocavamo in difesa, loro l'hanno vinta nel sistema di muro-difesa. Una cosa che non ammetto è che abbiamo smesso di battere. Non so come mai, so che dovremo essere un po' più come loro se vogliamo portare avanti la serie. Non dobbiamo pensare alle conseguenze, semplicemente a giocare".

Bisogna archiviare in fretta questo brutto avvio, cosa per altro non inconsueta per le squadre che giocano in casa alla prima dei playoff, ed andare a ribaltare il risultato domenica a Porto Viro, dove la Puliservice Acqua S.Bernardo è già con le spalle al muro.

IL MATCH

In equilibrio il match: strappo Cuneo con due punti consecutivi in attacco di Jensen (5-3) ed immediato pareggio dei veneti su palla a segno di Barotto. La delta Group trova il primo break personale sull'8-10 ancora con Barotto, poi scappa 8-11 con Garnica che ferma Botto a muro. C'è il time out di Battocchio, ma alla ripresa del gioco il capitano di Cuneo si prende un altro muro (Barone) ed i rodigini vanno sull'8-12. I piemontesi recuperano un break (10-12) a muro (Sottile su Tiozzo), ma la Delta Group risponde a sua volta fermando Codarin (ancora Barone) per il nuovo +4 (11-15). Si gioca a muro: tocca ad Andreopoulos fermare Tiozzo (13-15), ma risponde ancora Barone alzando le barricate su Volpato e sul 16-20 avversario c'è l'ultima interruzione del gioco a disposizione di Battocchio. Uno svantaggio che Cuneo non recupera: a chiudere il missile fuori al servizio di Jensen (21-25).

La grande differenza nel set la fanno l'attacco ed il muro: al limite della perfezione quello di Porto Viro (59%), solo 45% per Cuneo, mentre sottorete i veneti segnano a referto 5 blocks (3 di Barone) contro i 2 dei piemontesi.

Parte bene Porto Viro che va sul 2-4 con Barotto, Cuneo pareggia a 5 sul primo tempo di Volpato, ma sono ancora i veneti ad andare avanti di un break con la fucilata al servizio di Sette (5-7). L'errore di Andreopoulos (6-9) gli costa il posto in favore di Gottardo, ma sono ancora i ragazzi della Delta Group ad andare a punto con una gran palla di Sette: 9-13, c'è il time out di Battocchio. Arriva un errore in attacco di Barotto e Cuneo torna sotto 11-13 , ma poi arriva l'ennesimo muro rodigino (Zamagni su Gottardo) e la Delta Group torna avanti 11-15. Sbaglia l'attacco in diagonale Tiozzo (15-17), poi Botto mette giù la palla del -1 (17-18) e tocca a coach Morato fermare il gioco. Sul 18-20 fa l'ingresso ufficiale Marin al posto di Jensen, ma c'è un altro muro dei veneti: Sette blocca Botto e siamo 18-21 per gli ospiti che chiudono 22-25 su attaco in pipe di Sette.

Battocchio decide di partire con Marin in diagonale con Botto nel terzo set. Cuneo trova il break (2-0), Porto Viro pareggia a 7 con Barotto, poi arrivano l'errore di Sette che riconsegna il doppio vantaggio ai piemontesi sul 9-7 e subito dopo il fallo fischiato a Morgese che vale il 10-7: time out per Morato. Sbaglia l'attacco dalla seconda linea anche Barotto, Cuneo scappa 11-7. Porto Viro recupera un break con l'attacco di Tiozzo, poi torna sotto (13-12) con il muro di Barotto su Marin. Finalmente alza i tentacoli anche Jensen che blocca Sette, Cuneo torna avanti 15-12, ma l'errore di Marin vale di nuovo il 15-14. Punto in attacco di Marin del 17-14, poi Volpato stoppa Zamagni e sul 19-15 coach Morato chiama il suo secondo time out. Zamagni si riscatta e piazza l'ace del -2 (19-17), poi Barone trova il muro su Codarin che riporta i rodigini a stretto contatto sul 20-19 e la parità arriva a 22 con un altra battuta punto, stavolta di Barone. Sorpasso Porto Viro su errore di Jensen (22-23), ma è Cuneo ad arrivare al set ball con Jensen sul 24-23. Si va ai vantaggi, Tiozzo ribalta la situazione e Porto Viro ha il primo match ball sul 25-26 e chiude al primo tentativo con Zamagni.