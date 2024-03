Volley A2M. Playoff, ci siamo: Cuneo, provaci subito con Porto Viro (VIDEO)

Playoff, si parte. Da stasera (mercoledì 27 marzo), le prime sette squadre della regular season si affrontano per definire quale sarà quella che, alla fine, potrà gioire per l'unico posto nella Superlega 2024/2025.

Esordio con i Quarti di finale, ai quali partecipano in sei: Cuneo, Siena, Ravenna, Prata di Pordenone, Brescia e Porto Viro mentre Grottazzolina, in virtù del primo posto conquistato nella stagione regolare, al momento sta a guardare: i marchigiani entreranno in gioco solo nelle semifinali affrontando la vincente tra Ravenna e Prata di Pordenone.

Gli incontri odierni saranno Cuneo-Porto Viro, Siena-Brescia e, appunto, Ravenna-Prata. Chi la spunterà tra Puliservice-Acqua S.Bernardo e Delta Group andrà ad affrontare la vincente di Siena-Brescia.

Gara-2 dei Quarti si giocherà il giorno di Pasquetta a campi invertiti, con l'eventuale "bella" prevista per domenica 7 aprile in casa di Cuneo, Siena e Ravenna.

Il fischio d'inizio al palasport di San Rocco Catsgnaretta per Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Delta Group Porto Viro è previsto per le ore 20. Le due sfide in regular season sono andate entrambe a Cuneo, che s'impose in trasferta vincendo al tie break mentre di fronte al pubblico di casa fu un netto 3-0.

Ora si azzera tutto, da stasera ogni set fa storia a sé: il bello dei playoff.

Sarà importantissimo il sostegno dei tifosi, in quello che sarà Match Day Bosco Auto. A chiamare a raccolta i sostenitori biancoblu sono il Direttore Generale di Cuneo Volley, Davide Bima ed il titolare di Bosco Auto, Danilo Fornero.

In prima fila sulle tribune del palasport cuneese ci sarà anche l'intera famiglia Morisiasco, che ieri (martedì 26 marzo) ha inaugurato il nuovo punto vendita di Trinità.

Ivan Morisiasco spiega la scelta della location per la nuova apertura, lanciando a sua volta un appello a tutti i tifosi di Cuneo affinché stasera vengano al palasport a sostenere la squadra.