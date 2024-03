Cancro della pelle per lo streamer Ninja, il messaggio ai fan: "Fate i controlli"

(Adnkronos) - Cancro della pelle per lo streamer statunitense Ninja. A rivelare la diagnosi è lo stesso 32enne, noto su Youtube e Twitch per le partite al videogioco Fortnite giocate in diretta e seguite da circa 19 milioni di follower.

Tyler Bevins, questo il nome, ha raccontato recentemente ai fan di aver rimosso un neo dalla pianta del piede, poi risultato essere un melanoma. Lo streamer ha quindi colto l'occasione per lanciare un messaggio sulla prevenzione ai numerosissimi follower, invitandoli a effettuare regolari controlli della pelle.

"Qualche settimana fa sono andato da un dermatologo per un controllo annuale della pelle. C'era un neo sulla pianta del piede che volevano rimuovere solo per precauzione che si è poi rivelato essere un melanoma", ha spiegato, affermando che i dottori "sono ottimisti sul fatto che lo avessimo preso nelle fasi iniziali". Accanto al nevo rimosso, ha detto ancora, "è apparsa un'altra macchia scura, quindi hanno fatto una biopsia e hanno rimosso un'area più ampia intorno al melanoma". Lo streamer, che si dice "un po' sotto shock", resta quindi in attesa di una risposta. "Sono grato di avere delle speranze per averlo individuato presto, ma per favore prendetelo come un annuncio di pubblica utilità per sottoporvi a controlli della pelle", ha aggiunto Ninja.