Definito il programma della sfida di Faber Moreira per la maratona dj più lunga del mondo

Dodici giorni e dodici notti per cambiare la storia della musica. Se la sfida di Faber Moreira per stabilire la maratona dj più lunga al mondo ha contorni davvero epici, imponente è anche il team di artisti che lo affiancheranno in quei dodici incredibili giorni della sfida.

Ad aprire il programma, la sera di mercoledì 15 maggio, sarà una autentica star del violino, vincitrice dei Grammy Award, Simona Mana, una vita giocata tra corde e archetto, tra Saluzzo dove è nata e Los Angeles dove risiede per lavoro. Accanto al dj, nella serata di apertura anche la carica carismatica di Enrico Giorda, attore teatrale e performer, un autentico “animale da palcoscenico” prestato all’intrattenimento musicale.

Giorda e Simona Mana saranno accanto a Faber Moreira anche la sera di mercoledì 22 maggio, per la super cena degli sponsor, un evento esclusivo, dedicato a tutti coloro i quali hanno sostenuto e sostengono la sfida di Faber. A cura di Interno2, il curatissimo restaurant & lounge bar di Saluzzo, la serata sarà un autentico fulcro della sfida: a metà del percorso sarà un’incredibile riserva di energia per Moreira, circondato da sostenitori e amici che faranno il tifo per lui coccolati da un menù di charme.

Spinto dalla capacità di improvvisare frutto dell’esperienza teatrale e da una viscerale passione per la musica, Giorda tornerà accanto a Faber anche sabato 25 e domenica 26, nei giorni più duri per la sfida di Moreira al record del mondo, per accompagnarlo ed essere testimone dell’impresa.

Sabato 25 accanto a Faber ci saranno anche il DJ guest 4Mina e, alle percussioni elettroniche, Angelo Secchi, già ospite alla cena dei DJ, martedì 21 maggio, già insieme a Enrico Giorda.

Altro ospite (quasi) fisso della manifestazione sarà Tuse, special guest voice, che animerà le serate con elegante carisma. Lo vedremo accanto a Faber martedì 16 maggio insieme al sassofonista Dr Jeanfat e venerdì 17 accompagnato dal sax di Piero Vallero. La sera del 17 maggio si assisterà a una performance davvero fuori del comune. Merito di Stardust show e delle strabilianti coreografie aeree dei suoi artisti. Cerchi e stelle sospesi, teli di seta, prismi e sofisticati chandelier faranno parte delle coreografie sospese a diversi metri d’altezza.

Tuse sarà vicino a Faber Moreira anche nelle sere di sabato 18, insieme alle percussioni di Anton Wave e domenica 19, ancora accompagnato dai ritmi incalzanti delle percussioni e del sax elettronico.

Il sodalizio tra Faber, Tuse e delle percussioni si rinnoverà giovedì 23 con il vibrafono di Maurizio Vespa, mentre venerdì 24 maggio Faber e Tuse saranno affiancati dal sax e dal flauto di Dr Jeanfat.

Da non perdere anche la serata dedicata agli artisti emergenti, lunedì 20 maggio, sulla quale vige ancora il più stretto riserbo.

Energie a mille, infine, per la serata di gala, domenica 26 maggio, quando tutti gli occhi saranno puntati al countdown che segnerà il record. Accanto a Faber 4 artisti eccezionali: Anton Wave alle percussioni, Dr Jeanfat al sax & flauto, Enrico Giorda alla voce e Luca Testa 4Mina come guest dj.

Sul sito wrafestival.it sono già disponibili le possibilità di prenotare le serate, le cene e i tavoli per non perdere neanche un minuto di uno degli eventi più cool dell’anno cuneese.