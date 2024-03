Eleonora Giorgi operata al pancreas, l'annuncio dei figli

(Adnkronos) - "Operazione andata bene. Grazie a tutti per l'affetto e per la vicinanza". Con questo messaggio su Instagram, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli di Eleonora Giorgi, hanno dato notizie sullo stato di salute dell'attrice che ieri ha subito un intervento per il tumore al pancreas, scoperto a fine 2023, di cui aveva parlato lei stessa in televisione e sui social. Era stata la stessa attrice e regista, ospite di 'Verissimo', nei giorni scorsi, a comunicare la data dell'intervento, deciso dai medici dopo essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia di tre mesi.