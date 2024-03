Superbonus, Conte “Il Governo crea danni economici”

ROMA (ITALPRESS) - "Qui di malato c'è solo racconto di questo governo, che crea danni economici e non ha una sola ricetta per la crescita di questo paese. Ricordiamo che con questa misura il Pil in 3 anni è cresciuto del 13 per cento e abbiamo ridotto il rapporto debito-Pil". Così in un'intervista al Tg1 il presidente del M5S, Giuseppe Conte, replica agli esponenti del governo che hanno definito "malato" il meccanismo del superbonus.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).