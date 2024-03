A Verzuolo la presentazione del mediometraggio "L'uomo dei vitigni"

Giovedì 4 aprile, alle ore 21, nel salone di Palazzo Drago si presenta il mediometraggio “L’uomo dei vitigni: sguardi su Giuseppe di Rovasenda”.



È stato realizzato per celebrare il bicentenario della nascita di Giuseppe di Rovasenda (Verzuolo 1824-1913), ampelografo di fama internazionale e autore, tra il resto, del Saggio di ampelografia universale ripubblicato in edizione anastatica nel 2008. A realizzare il mediometraggio l’Associazione Librarsi e il Centro di Formazione Artistico Musicale di Verzuolo (CFAM) in collaborazione con il Comune di Verzuolo, il Comune di Rovasenda, il Comune di Saluzzo, la Fondazione Scuola Alto Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo, l’Associazione Italiana Sommelier (AIS) ed il Consorzio Colline Saluzzesi. La produzione ripercorre alcuni tratti della vita del celebre ampelografo e che sarà altresì l’occasione per restituire i più suggestivi scorci del paese di Verzuolo e delle Terre del Monviso.



L'ingresso è gratuito.