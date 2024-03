In sala "Fenoglio" ad Alba il convegno sull'Articolo 3 della Costituzione

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alba guidato dall’assessore Elisa Boschiazzo con la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino propongono una lettura della parola “Persona” attraverso il convegno “Tutti i cittadini… hanno pari dignità…”, sabato 6 aprile alle ore 9.15 in sala “Beppe Fenoglio” (Via Vittorio Emanuele II, 19) ad Alba.



Seguendo l’articolo 3 della Costituzione Italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, all’incontro si parlerà della “Persona” a 360 gradi con tutte le sfaccettature del significato stesso attraverso la voce e le emozioni di persone che vivono la disabilità, che convivono con la disabilità e non si lasciano abbattere da essa.



Durante l’evento, a parlare della “Persona” come cittadino sarà l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Alba Elisa Boschiazzo, mentre l’avvocato dell’Associazione F.i.d.a.p.a. Silvia Calzolaro illustrerà la “Persona” nella legge. Si parlerà anche della “Persona” nello sport con Alice Canavese responsabile Segreteria Nazionale e sportiva degli “Insuperabili” di Torino. Il tema della “Persona” nell’apprendimento sarà trattato dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Centro Storico” di Alba Raffaele Mandaradoni anche responsabile di “H Rete Scuola”. Poi, Francesca Enrico, responsabile dell’Area Disability del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, parlerà della “Persona” nel sociale e nel lavoro.



Di “Persona” nel divertimento tratteranno Paolo Camera, educatore e responsabile dell’Associazione “La Lampada Magica onlus” e Filippo Cervella presidente dell’Associazione “La Carovana”. Mentre di emozioni della “Persona” parleranno Chiara Sasia e Alex Anghilante dell’Associazione “Le Nuvole”, concludendo con le emozioni raccontate dalla mamma Giorgia Guiggi.



In finale, la testimonianza di Lello Marangio che racconterà la sua vita di disabile umorista, scrittore, regista, disabilmente comico. Lello Marangio vive su una sedia a rotelle, a causa di una poliomielite presa quando aveva tre mesi. Nei suoi libri racconta la vita delle persone con disabilità e le principali problematiche connesse, divertendo e facendo riflettere.



Dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo: «In questo momento particolarmente frenetico della nostra società è giusto soffermarsi, riflettere e ripartire dalla "persona" in generale e dalla persona diversamente abile in particolare, mettendola al centro e ragionando sui vari ambiti d’interesse. Ringrazio la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino per la sua grande attenzione e disponibilità nel valorizzare sempre e comunque le persone».



Spiega la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino: «Per il sito internet del Consiglio Europeo, nel 2022 il 27% della popolazione dell'Unione Europea sopra i 16 anni aveva una qualche forma di disabilità. Secondo le stime di Eurostat, tale percentuale corrisponde a 101 milioni di persone, ossia un adulto su quattro nell'UE. Questo è parte della quotidianità. La disabilità non chiede pietà, ma rispetto e conoscenza. All’incontro, ogni persona che si racconterà ha un vissuto, una partecipazione o è disabile».