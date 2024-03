Saluzzo, all'APM il workshop "Supercreatività" di Ivo Cotani

La Scuola APM ospiterà in data 21 aprile 2024 il workshop “Supercreatività” tenuto da Ivo Cotani, pittore, attore e performer marchigiano. Il workshop proposto sarà un'esperienza vivace e coinvolgente che offrirà ai ragazzi e agli adulti la possibilità di esplorare l’espressione di sé per accedere ad una maggiore facilità creativa e comunicativa.



Cosa vuol dire essere creativi? Fatichi a trovare delle idee? Hai troppe idee e non ne attualizzi nessuna? Credi di essere già creativo? O credi di non aver nulla a che fare con questo?



Attraverso diversi esercizi e giochi si indagheranno vari aspetti legati al processo creativo che è alla base di qualsiasi cosa, che tutti applicano senza esserne coscienti, e saranno forniti degli strumenti per avere facilità con il proprio modo di utilizzarli in ogni ambito di vita. Supercreatività sarà un laboratorio interattivo che varierà a seconda delle persone presenti. Non sono richiesti particolari requisiti per la partecipazione, solamente curiosità e desiderio di mettersi in gioco per scoprire la creatività che è sempre presente in ciascuno di noi.



Ivo Cotani è un artista poliedrico. Cresce ad Ascoli Piceno e si diploma presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Approfondisce i suoi studi a Madrid e, contemporaneamente, consegue il diploma di teatro, iniziando a lavorare come attore e performer. Tra il 2012 e il 2023 espone in diverse mostre personali e collettive. Tiene Masterclass su Creatività e Movimento, volte alla scoperta delle peculiarità delle persone e a far emergere con gioiosa leggerezza il proprio mondo interiore, scevro da definizioni e autocritiche limitanti.



Il workshop si terrà dalle ore 16 alle ore 18 e sarà introdotto da Eleonora Pagliero, artista saluzzese. Quota di partecipazione al workshop: 12 euro. Scadenza iscrizioni: 12 aprile.