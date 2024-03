Cuneo Granda Volley, dal CdA una sola ipotesi: "Nessuna strada diversa se non la A1"

Oggi, giovedì 28 marzo, si è riunito tutto il CDA della società Cuneo Granda Volley.

È stata una lunghissima riunione, durante la quale si sono affrontate diverse tematiche alla luce dell'amara retrocessione dalla massima categoria del campionato di volley femminile.

Alla fine è emersa una volontà unanime: "Ribadiamo – affermano i co presidenti Patrizio Bianco ed Emilio Manini – il desiderio di rimanere in A1. L’impegno ed il progetto della società è immutato".

I due ribadiscono quanto la retrocessione abbia lasciato l'amaro in bocca a tutti: "Abbiamo vissuto giornate molto complesse - dicono - ma ogni giorno la benzina viene dai tanti messaggi di vicinanza alla società da parte di sponsor, politici, istituzioni ed anche dai tifosi".

Di qui la voglia di non mollare e cercare di mantenere la categoria: "Proprio per questo ci sentiamo di poter perseguire ogni strada coerente a rimanere nella massima serie, muovendoci con la giusta discrezione accompagnata da assoluta fermezza".

Tranchant ogni altra ipotesi: "Ad oggi non abbiamo preso in considerazione strade diverse, perché la volontà del CDA è, come detto, quella di restare in A1".

Dunque, Cuneo vuole assolutamente la massima serie anche per la stagione 2024/2025.

Resta da capire quali saranno le condizioni per far sì che ciò avvenga: titoli in vendita sembrano non essercene in questo momento, anche se potrebbe aprirsi uno spiraglio con la società brianzola dell'Uyba Busto Arsizio. Soprattutto nel caso l'altra realtà del territorio, la Futura, riesca a compiere il salto dalla A2.

Di certo il segnale lanciato dal Consiglio di Amministrazione sembra essere: o serie A1 o niente.