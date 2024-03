Ludovico Manassero: 29/03/2008-29/03/2024 un ricordo indelebile

" Caro Ludo, ecco il motore che mi fa vivere: la tua espressione che rivedo in ciò che ho di più caro. L'averti qui, quotidianamente, in qualche modo è la base sicura che solo tu hai saputo donarmi e che ora, nonostante tutto, mi sprona a fare bene e a cercare di sorridere. Mai dimenticherò il tuo profumo e i tuoi abbracci rassicuranti almeno fino a quando non ci incontreremo di nuovo per non lasciarci mai più. La tua assenza fa tanto male, ma il tuo ricordo mi solleva.

Grazie a te e per te cerco la felicità ovunque, sono grata per questo, sono grata alla vita per avermi donato una persona straordinaria come te. L'amore va oltre ogni cosa, anche oltre la morte. Ti voglio tanto bene Ludo, oggi più di ieri. Per sempre"