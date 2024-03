A Pasquetta apertura straordinaria per la Biblioteca Storica di Saluzzo

Lunedì 1 aprile, dalle 14 alle 18, la Biblioteca Storica di Saluzzo (Via Volta, 8 ) aprirà straordinariamente le sue porte con visite guidate gratuite a cadenza oraria.

Questo appuntamento rappresenterà l'ultima occasione per visitare il patrimonio storico librario ubicato nel palazzo vescovile prima del trasferimento nella nuova sede, in via Volta 29.

Dal 2 aprile il sito resterà chiuso per trasloco. Terminano le attività di consultazione, ricerca, digitalizzazione e visita.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a musa@itur.it oppure contattare il numero 3293940334.