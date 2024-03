Chiude lo sportello Intesa Sanpaolo di Vernante, il sindaco: "Faremo di tutto per impedirlo"

Chiusura degli sportelli e delle filiali di Intesa Sanpaolo. Il piano territoriale include anche Vernante, la cui filiale cesserà di essere operativa dal prossimo mese di ottobre. Ma il sindaco Gianpiero Dalmasso non ci sta, ribadendolo al direttore di filiale di Borgo S. Dalmazzo Renato Quaranta Renato e a Luca Sciandri, capo Area della zona Cuneo Sud.

"La scelta non rispetta le esigenze di un territorio già in forte disagio sia a seguito della prolungata chiusura del Colle di Tenda sia per gli insufficienti collegamenti ferroviari. La chiusura causerebbe difficoltà ad una popolazione con un’età media avanzata e alle attività commerciali. L’amministrazione, che ad oggi ha già interessato UNCEM, provvederà a formalizzare la difficoltà e la richiesta di supporto agli enti governativi e a tutte le forze politiche, sottolineando il grave disservizio che la decisione causerà per l’ennesima volta ad un’area interna già fortemente penalizzata", ha detto il sindaco Dalmasso.

I funzionari hanno spiegato che i prelevamenti di contanti potranno essere effettuati semplicemente con utilizzo di codice fiscale e PIN, tramite il servizio “money” attualmente già attivo presso la tabaccheria del paese, eventualmente potenziandolo attivando il medesimo servizio presso la farmacia.

Potrebbe inoltre venire attivato un servizio di ATM/MTA evoluto per prelevamenti e versamenti, se verranno individuati locali disponibili. L’istituto è inoltre disponibile ad organizzare incontri con i cittadini in cui illustrare tutte le opportunità di utilizzo on line dei servizi, oltre a proporre un servizio di assistenza telefonica alla digitalizzazione e la presenza sul territorio di uno “sportello mobile” che possa fornire in presenza informazioni in tal senso, servizio già presente in comuni vicini.

Il sindaco, nonostante le proposte, ha ribadito la necessità di mantenere il servizio in paese, ancora di più in un’area che è già stata fortemente danneggiata e che sta combattendo contro lo spopolamento e il progressivo invecchiamento della propria popolazione. "E’ pertanto intenzione dell’amministrazione attivarsi con ogni strumento a disposizione per ostacolare tale discutibile scelta, sensibilizzando la classe politica e gli enti governativi di ogni ordine e grado".