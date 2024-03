Compral Latte chiude il bilancio del 2023 con una crescita del 9% [FOTO E VIDEO]

Una partecipata assemblea dei soci delle 260 aziende associate di Compral Latte ha approvato il bilancio 2023, con un fatturato di oltre 135 milioni di euro in crescita di un 9% rispetto al 2022 con un utile di esercizio pari a 1.977.734,00 di euro. Cifre raggiunte grazie ad una raccolta di latte attestatasi nella campagna appena conclusasi su un totale di 245 milioni di litri di latte raccolti con una media giornaliera pari a 7.115 quintali ed un picco raggiunto nell'ultimo mese di marzo pari a 7.800 quintaligiornalieri conferiti.

Si è tenuta giovedì 28 marzo presso il Giardino dei Tigli di Cussanio, storica sede di ritrovo del sistema allevatoriale, una giornata che ha permesso di fare il punto sulla campagna lattiero casearia appena conclusa e di dare nuovi spunti per l'inizio della prossima che coinciderà con il primo di aprile.

I numeri sono stati illustrati dal direttore Marcello Pellegrino insieme al presidente Raffaele Tortalla e raccontano un bilancio positivo.

Dati che sottolineano come continui il consolidamento della Compral Latte leader piemontese del latte di filiera di qualità in stretta sinergia con l'lnalpi di Moretta e il colosso dolciario Ferrero di Alba.

Guada qui il video:

Il direttore di Compral Latte Marcello Pellegrino ha ribadito come alla base della trasparenza della formazione del prezzo del latte riconosciuto ai soci conferenti vi sia il prezzo indicizzato elaborato dall'Università cattolica di Piacenza. “La stabilità della filiera - ha spiegato Pellegrino - ha consentito ai soci lo sviluppo verso un'efficienza produttiva, anche in termini di investimenti strutturali e orientamenti verso la sostenibilità. Infatti le produzioni medie delle aziende associate sono aumentate passando dai 28,6 quintali/latte giorno del 2023 ai 30,1quintali/latte giorno del 2024 determinando un incremento di latte consegnato giornalmente dalla nostra cooperativa pari a + 275 quintali/latte giorno”.

“Un percorso di crescita virtuosa - ha affermato il presidente Raffaele Tortalla - che si ritrova anche nell'incremento della media dei parametri qualitativi ed igienico sanitari del latte conferito. Una crescita continua della nostra filiera non solo in termini di quantità ma anche e soprattutto di qualità – ha sottolineato Tortalla - che la colloca ai vertici del panorama piemontese rappresentando il 25% del latte giornalmente movimentato sul totale prodotto in regione. Una crescita sempre più attenta ai concetti della sostenibilità ambientale, tematiche sulle quali in stretta partnership con lnalpi e Ferrere,vogliamo continuare ad impegnarci per distinguerci”.

Sulla nuova campagna il presidente Tortalla ha ancora aggiunto: “La nuova campagna ci vedrà impegnati nel consolidamento della base sociale attingendo in modo selettivo in quel bacino di allevatori che hanno capito la mission di Compral Latte e ci chiedono di entrare per far parte della nostra progettualità”.

Una realtà quella di Compral Latte capace di dare concretezza e stabilità nel lungo termine parametrandola su tutti i dodici mesi che compongono la campagna lattiero casearia e non solo sul singolo mese permettendo alle aziende socie di avere un più ampio orizzonte temporale che permetta di guardare con serenità alle sfide future.

Focus filiera

Un percorso che, nato nel 2010, ha permesso di scardinare il sistema di pagamento del latte in vigore all'epoca aprendo nuove prospettive di valorizzazione e di giusto riconoscimento economico del latte conferito. Progettualità che viene raccontata nella pubblicazione "La nostra Filiera si racconta" un agile strumento che permette a chiunque fosse interessato di poter approfondirne le tematiche che la rendono punto di riferimento nel panorama della produzione lattiero-casearia italiana. E' possibile richiederne copia contattandol'indirizzo email qualita-comprallatte@compral.it