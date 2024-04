Gioco online, crescita lenta ma costante. Ecco i dati italiani e del Piemonte

Un gennaio e febbraio in crescita, anche se minore rispetto all’anno precedente. Il 2024 del gioco online si è aperto così, con segnali incoraggianti come sempre, ma forse più timidi rispetto allo scorso anno.

Lo dicono i numeri contenuti in questo articolo di Slot Mania, dove si evidenzia come il numero di conti di gioco attivi sia aumentato del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. Oltre 2 milioni e 300 mila conti di gioco attivati a gennaio, in crescita di 5 punti percentuali rispetto al 2023, e quasi stesso numero a febbraio, quando la crescita è invece del 9%. È tramite questi numeri che continua la crescita del gioco online, arrivato nel 2022 a superare quota 73.077 milioni di euro, contro i 62.994 milioni del gioco fisico. In realtà si tratta di una differenza che è tornata ad assottigliarsi e che ha registrato il suo massimo storico nel 2021, quando però ancora si facevano sentire gli effetti della pandemia, delle restrizioni e delle chiusure. Tre anni fa, infatti, la differenza tra online e terrestre era di oltre 20 milioni, mentre ad oggi il segmento tradizionale ha fatto registrare una crescita di 43 punti percentuali.

Ma in tutto questo come si posiziona il Piemonte? Stando ai numeri del Libro Blu 2022, il report con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato fotografa la situazione del gambling, e non solo, la nostra regione detiene quasi il 6% dei nuovi conti online aperti nel 2022. La prima posizione è quella della Campania, con il 16%, mentre la Lombardia è seconda (13%) e terza la Sicilia (con l’11%). Altri dati importanti per capire come sta andando la filiera del gioco pubblico in Piemonte sono quelli della ricerca curata dal GAPS – Gambling Adult Popolution Survey, nel 2021 nella nostra regione la raccolta è stata di 6 miliardi e 800 milioni di euro, di cui ben 4,1 miliardi solo in quella online. In media, quindi, un cittadino piemontese spende ogni anno 1.600 euro in gambling, contro una media nazionale di 1.880. Più basso invece il dato della spesa nel settore fisico: 644 euro, che rende il Piemonte la quinta regione nella classifica italiana.

Da un lato, insomma, si assiste alla crescita costante dell’online, dall’altro si registra un ritorno su livelli normali anche del gioco terrestre. Di certo un fenomeno positivo per tutta la filiera del gambling, che vede crescere ancora di più il suo pubblico e che può guardare con rinnovato ottimismo al futuro.