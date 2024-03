Gli esperti affermano che Dogecoin potrebbe arrivare a $1 ad aprile, ecco quali altre meme coin bisogna tenere d’occhio

Il rally del prezzo di Dogecoin è esploso giovedì, con un'impennata del 15% nell'arco di 24 ore. $DOGE è attualmente scambiato a 0,22 dollari con una capitalizzazione di mercato di 30 miliardi di dollari. Secondo CoinMarketCap, Dogecoin ha attualmente il sesto più grande volume di scambi - per un valore di oltre 6,4 miliardi di dollari - grazie all'aumento del 90% oggi.

Le meme coin basate sui cani subiscono tradizionalmente un'impennata in vista del Doge Day, che cade il 20 aprile. L'anno scorso, Dogecoin ha registrato un'impennata di oltre il 50% all'avvicinarsi di questa data. Una nuova meme coin - Dogecoin20 - sarà lanciata il giorno del Doge Day e sta generando un notevole entusiasmo. Il token ha già raccolto 10 milioni di dollari nella sua ICO ed è sostenuto dai trader per ottenere rendimenti fino a 100 volte superiori.

Un esperto presenta una previsione sul prezzo del Dogecoin a 1 dollaro per il mese di aprile

Il famoso analista di criptovalute Ali Martinez ha recentemente previsto che il prezzo del Dogecoin raggiungerà 1 dollaro ad aprile in un post su X.

Ha sottolineato che la principale meme coin sta replicando lo stesso schema che ha portato al rally del 28.770% nel 2020: l'uscita da un canale discendente, il consolidamento e poi l'impennata parabolica.

Diversi fattori sono a favore di Doge, soprattutto con Elon Musk che ha riaffermato il suo sostegno alla meme coin. Musk ha detto che i pagamenti in $DOGE saranno presto accettati per i veicoli elettrici Tesla, il che ha portato molti a credere che il token sarà anche parte della piattaforma X.

Inoltre, Coinbase è pronta a lanciare la negoziazione di futures su Dogecoin a partire dal 1° aprile, a meno che non vi siano obiezioni dell'ultimo minuto da parte della CFTC. L'importanza di questo sviluppo non può essere sottovalutata. Gli ETF spot su Bitcoin hanno già mostrato l'impatto del coinvolgimento istituzionale e Coinbase è la piattaforma di riferimento per i trader istituzionali negli Stati Uniti.

Analisi del prezzo di Dogecoin: importanti livelli di resistenza e supporto da tenere d'occhio

Il prezzo di Dogecoin sta superando ogni indicatore di media mobile cruciale nel time frame giornaliero, guadagnandosi un segnale "Strong Buy" da TradingView.

Per quanto riguarda i livelli cruciali di resistenza e supporto, i tori cercheranno di difendere il supporto di 0,19 dollari, che manterrà il suo slancio rialzista attivo. Una chiusura mensile al di sopra di questo livello potrebbe dare il via a una corsa parabolica ad aprile.

Lo scenario peggiore per i tori sarebbe un retest della linea di macro tendenza al ribasso, che attualmente si trova a 0,12 dollari. Il Dogecoin ha già confermato il breakout di questo livello e da allora ha registrato un rialzo dell'83%.

D'altro canto, una violazione del livello di resistenza di 0,35 dollari aprirà la strada a un nuovo massimo storico e, infine, a 1 dollaro.

Dogecoin20 potrebbe superare Dogecoin?

Dogecoin20 ($DOGE20) è una versione ERC-20 di Doge e mira ad essere un'alternativa più sostenibile.

La nuova meme coin ha raccolto oltre 10 milioni di dollari nella sua ICO e sarà lanciata il giorno del Doge Day, proprio quando il clamore per le meme coin basate sui cani sarà al suo apice. Gli investitori hanno poco più di 22 giorni per acquistare la nuova meme coin, dopodiché verrà lanciata sui DEX più popolari.

Il progetto sostiene di affrontare i difetti di Dogecoin. Introduce lo staking on-chain nell'ecosistema, consentendo agli investitori di guadagnare ricompense passive dalla stessa prevendita. Secondo la dashboard di staking, l'attuale tasso di ricompensa è superiore all'80% annuo.

DOGE20 ha anche una fornitura di token fissa di 140 miliardi. Il 25% dei token sarà distribuito alla prevendita, alla strategia di marketing e alla tesoreria del progetto. Il 10% dell'offerta sarà destinato alla liquidità degli exchange, mentre il restante 15% sarà distribuito come ricompensa per lo staking nell'arco di due anni.

La fornitura fissa di token impedisce il fenomeno dell'inflazione e rappresenta un miglioramento rispetto alla fornitura infinita di token di Dogecoin.

Grazie alla sua proposta di valore unica, analisti come Jacob Bury e Matthew Perry ritengono che la meme coin potrebbe offrire rendimenti fino a 100 volte superiori dopo il suo lancio.

