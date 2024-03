Società di trasporto: quali servizi offrono e come scegliere quella giusta

Le società di trasporto sono aziende specializzate nella gestione e nel coordinamento di veicoli per il trasporto delle merci. Queste imprese offrono molteplici servizi, ad esempio il trasporto su strada, ferroviario, marittimo o aereo, compresi trasporti speciali e fuori sagoma, al fine di soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Come scegliere una ditta di trasporti?

Per scegliere la ditta di trasporti giusta per le proprie merci, è necessario valutare diversi fattori, ovvero:

Il personale : per gestire i trasporti, specialmente quelli a lunga distanza o i trasporti eccezionali, è necessario affidarsi a professionisti qualificati, in grado di gestire ogni aspetto in modo sicuro ed efficiente;

Servizi offerti : non si può scegliere un'azienda di trasporto senza valutare i servizi offerti, per assicurarsi che sia in grado di soddisfare le esigenze di trasporto. Ad esempio, si può aver necessità di trasportare carichi pesanti o fuori sagoma, e in questo caso non ci si può improvvisare, poiché è necessario disporre di mezzi speciali e permessi appositi;

Sicurezza ed efficienza : è fondamentale affidarsi solo ad aziende di trasporto in grado di assicurare il massimo della sicurezza e dell'efficienza in ogni trasporto, così da garantire la protezione delle merci fino a destinazione;

Esperienza : affidarsi ad una società di trasporto che vanta una solida esperienza nel settore, come Cippà Trasporti SA , è essenziale per gestire le operazioni di spedizione in tranquillità. Infatti, le aziende con questa caratteristica vantano conoscenze approfondite sia sull'aspetto gestionale che su quello normativo per il trasporto delle merci;

Copertura geografica: se si ha intenzione di trasportare le merci all'estero, è essenziale controllare che la ditta di trasporti scelta sia in grado di gestire la tratta, avvalendosi di una rete di autotrasportatori dislocati in diverse aree.

I diversi servizi delle aziende di trasporto

Come già detto in precedenza, i servizi che può offrire una ditta di trasporti sono molteplici. Tra questi, è possibile citare il trasporto espresso, ovvero che avviene in tempi molto rapidi, indipendentemente dal mezzo impiegato. Questo servizio consente di accontentare anche i clienti che richiedono consegne urgenti, o per ovviare a problematiche come ritardi di produzione.

Un altro servizio è quello full truck, che si contrappone a quello a carico parziale. Nel primo caso, il camion viene riempito interamente per le merci di un solo cliente, mentre nel partial truck le merci di un’azienda sono trasportate assieme a quelle di altre aziende, così da ridurre i costi logistici e svuotare più in fretta il magazzino.

Un’altra modalità di trasporto è quella intermodale, che combina diversi mezzi lungo il tragitto (ad esempio quello via mare e quello su rotaia e/o su strada) al fine di spostare qualsiasi merce in maniera efficiente e anche piuttosto veloce. Ci sono, poi, i trasporti eccezionali, in caso di merci che eccedono i limiti di massa o di sagoma previsti dal Codice della Strada. Alcune aziende logistiche, inoltre, offrono supporto nelle operazioni doganali, come ad esempio lo sdoganamento delle merci nell’Unione Europea oppure le esportazioni e importazioni temporanee. Questi servizi possono essere particolarmente utili per le aziende che operano anche a livello internazionale.