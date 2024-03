Agricoltura, Bergesio: in vigore legge Lega agricoltore custode del territorio

“Da oggi entra in vigore la legge della Lega che ha istituito la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio. Il nostro provvedimento, approvato in via definitiva un mese fa, riconosce la funzione sociale degli agricoltori, figure fondamentali per la tutela del paesaggio, il contrasto allo spopolamento, la protezione dell’ambiente dai disastri naturali. La legge prevede anche l’istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura e il premio al merito 'De Agri Cultura'. Per la Lega è una giornata importante: colmiamo un gap culturale nel nostro Paese, abbiamo anticipato e dato un segnale fortissimo alle politiche europee per riconoscere una figura strategica e fondamentale nella filiera agroalimentare e ambientale, protagonista assoluto della biodiversità, nonostante qualcuno a Bruxelles pensi il contrario”.

Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura.