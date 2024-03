Elezioni, il sindaco di Montaldo Mondovì Giovanni Balbo si candida per il terzo mandato

Scioglie ufficialmente le riserve Giovanni Balbo, primo cittadino uscente del Comune di Montaldo di Mondovì che è pronto a rimettersi a disposizione per il paese.

I montaldesi saranno infatti tra i cittadini dei 172 comuni che saranno chiamati alle urne il prossimo giugno per il rinnovo dell'amministrazione comunale.

La squadra del sindaco uscente Balbo, che chiude il suo secondo mandato, potrebbe essere interamente confermata.

“In questi anni, - spiega il primo cittadino - nonostante difficoltà come la pandemia siamo riusciti a mettere in cantiere diversi progetti. La priorità è stata la realizzazione di opere pubbliche a servizio del paese, ma se saremo riconfermati abbiamo diversi sogni nel cassetto per Montaldo.

Tra questi la valorizzazione del settore agroalimentare e turistico, attraverso la la promozione di prodotti enogastronomici d'eccellenza; un progetto che valorizzi il territorio anche attraverso attività sportive outdoor".