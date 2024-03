Calcio: splendida doppietta per il Piemonte VdA al Torneo delle Regioni, dopo l'U15 fa festa l'U19

Giornata da incorniciare al Torneo delle Regioni per il comitato LND Piemonte e Valle d'Aosta, che, dopo avere festeggiato in mattinata per il successo della selezione U15, conquista un'altra grande vittoria nella categoria U19.

Nell'occasione è la Calabria ad arrendersi, in finale, ai giovani piemontesi, capaci di travolgere i pur validi avversari con un netto 4-1.

La Rappresentativa Piemonte VdA aveva conquistato il pass per la finalissima superando, in semifinale, le Marche ai calci di rigore (5-3).